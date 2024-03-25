Спецслужбы Франции почти каждый месяц предотвращают теракты

Французские спецслужбы регулярно сталкиваются с террористической угрозой в стране и почти ежемесячно предотвращают теракты, заявил в понедельник глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Исламистская угроза может затронуть кого угодно в какой угодно момент", - приводят французские СМИ слова министра.

"Мы предотвращаем много терактов, и эти случаи не всегда становятся известны французам и СМИ", - сказал Дарманен. По словам министра, такие случаи происходят "практически каждый месяц".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о повышении уровня террористической угрозы в стране до максимального. Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник назвал это решение разумным.