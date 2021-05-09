Первый министр Шотландии обещает добиться референдума о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен, партия которой победила на региональных выборах, пообещала добиться от Лондона организации ещё одного референдума о независимости.
По сообщению британских СМИ, Стерджен, возглавляющая Шотландскую национальную партию (SNP), пояснила, что ее главный приоритет сейчас - борьба против последствий пандемии COVID-19.
"А когда этот кризис останется позади, нужно будет дать народу Шотландии возможность выбрать своё будущее", - сказала Стерджен.
По ее словам, у британских властей "нет демократических оснований блокировать реализацию права шотландцев на выбор будущего".
По итогам выборов у SNP в шотландском парламенте будет 64 места (на одно меньше, чем нужно для большинства). К консерваторов - 31 место, у лейбористов - 22.
В 2014 году в Шотландии уже прошёл референдум о независимости. Тогда более 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Стерджен утверждает, что теперь необходим новый референдум. Она это мотивирует, в частности, тем, что Великобритания вышла из ЕС, и потому шотландцам теперь нужно решить, стоит ли в этой ситуации оставаться в составе Соединённого Королевства.
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