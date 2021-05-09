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Регион 09.05.2021 15:10

Вице-премьер Борисов сообщил о разработке для ВС РФ новой техники радиоэлектронной борьбы

Для Вооруженных сил России разработаны 19 новых образцов техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ), включая авиационные, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Совместными усилиями Минобороны России, научного и оборонно-промышленного комплексов с 2015 года во всех звеньях управления войсками созданы современные комплексы помех наземного, воздушного и морского базирования, многие из которых не имеют аналогов в мире", - сказал Борисов.

Он заявил, что разработаны 19 новейших образцов техники РЭБ, в том числе на воздушных носителях - при их создании учитывались перспективы развития систем управления войсками и оружием иностранных армий.

"Поставка этой техники в войска позволила существенно расширить номенклатуру подавляемых радиоэлектронных средств вероятного противника и увеличить дальность ее применения в 3,5 раза. К наиболее технологичным среди них можно отнести комплексы "Палантин" и "Тирада", - сказал вице-премьер.

"Возможности этих комплексов без преувеличения уникальны. Они способны воздействовать на широкую номенклатуру радиоэлектронных средств, обеспечивают нарушение работы систем управления войсками и оружием противника, а также прикрытие важных государственных и военных объектов от поражения современными средствами", - заявил Борисов.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, РЭБ, РАЗРАБОТКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]