Вице-премьер Борисов сообщил о разработке для ВС РФ новой техники радиоэлектронной борьбы

Для Вооруженных сил России разработаны 19 новых образцов техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ), включая авиационные, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Совместными усилиями Минобороны России, научного и оборонно-промышленного комплексов с 2015 года во всех звеньях управления войсками созданы современные комплексы помех наземного, воздушного и морского базирования, многие из которых не имеют аналогов в мире", - сказал Борисов.
Он заявил, что разработаны 19 новейших образцов техники РЭБ, в том числе на воздушных носителях - при их создании учитывались перспективы развития систем управления войсками и оружием иностранных армий.
"Поставка этой техники в войска позволила существенно расширить номенклатуру подавляемых радиоэлектронных средств вероятного противника и увеличить дальность ее применения в 3,5 раза. К наиболее технологичным среди них можно отнести комплексы "Палантин" и "Тирада", - сказал вице-премьер.
"Возможности этих комплексов без преувеличения уникальны. Они способны воздействовать на широкую номенклатуру радиоэлектронных средств, обеспечивают нарушение работы систем управления войсками и оружием противника, а также прикрытие важных государственных и военных объектов от поражения современными средствами", - заявил Борисов.
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