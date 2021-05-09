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Дальнее зарубежье 09.05.2021 10:19

Вооруженные силы РФ начнут получать невидимую для радаров авиабомбу "Дрель" в этом году - Борисов

Новая планирующая авиабомба "Дрель" начнет поступать в Вооруженных силы РФ в этом году, заявил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы "Дрель". Закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов", - сказал Борисов.

Ранее Борисов заявлял, что "Дрелью" будут вооружены самолеты оперативно-тактической авиации.

"Дрель" - планирующая авиабомба, разработанная НПО "Базальт" (предприятие "Техмаша", "Ростех"). Она предназначена для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов.

О создании "Дрели" было впервые заявлено в 2016 году. По сообщениям разработчика, бомбу практически невозможно распознать на радарах.

Дальность планирования бомбы превышает 30 км, что позволяет использовать ее без захода в зону действия противовоздушной обороны противника. Для навигации "Дрель" использует систему ГЛОНАСС.

Ранее в концерне "Техмаш" "Интерфаксу" сообщили, что "Дрелью" планируют, в частности, вооружить российские истребители пятого поколения Су-57.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, АВИАБОМБА, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]