Новая планирующая авиабомба "Дрель" начнет поступать в Вооруженных силы РФ в этом году, заявил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы "Дрель". Закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов", - сказал Борисов.
Ранее Борисов заявлял, что "Дрелью" будут вооружены самолеты оперативно-тактической авиации.
"Дрель" - планирующая авиабомба, разработанная НПО "Базальт" (предприятие "Техмаша", "Ростех"). Она предназначена для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов.
О создании "Дрели" было впервые заявлено в 2016 году. По сообщениям разработчика, бомбу практически невозможно распознать на радарах.
Дальность планирования бомбы превышает 30 км, что позволяет использовать ее без захода в зону действия противовоздушной обороны противника. Для навигации "Дрель" использует систему ГЛОНАСС.
Ранее в концерне "Техмаш" "Интерфаксу" сообщили, что "Дрелью" планируют, в частности, вооружить российские истребители пятого поколения Су-57.
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на строительство новой школы и на подачу отопления и горячей воды в 31 здание в Шуше
Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2895
Азербайджан планирует вывести своих миротворцев из Афганистана
Американские компании объявили о выкупе собственных акций на $209 млрд
ГНС Азербайджана направит около 3,3 млн манатов на закупку ПО и услуг по техподдержки
Азеришыг потратит около 495 тыс. манатов на покупку элекрооборудования и систем обмена информацией
В Бельгии открылись многие уличные террасы кафе
В Москве брак впервые заключили на канатной дороге: поженились 30 пар
ГМА предупредило о неблагоприятных погодных условиях на Каспии
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк