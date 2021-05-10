Президент Азербайджана открыл военный аэродром Отдельной общевойсковой армии Нахчывана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках своего посещения в Нахчыванскую автономную республику в понедельник принял участие в открытии военного аэродрома Отдельной общевойсковой армии Нахчывана.

Как сообщает официальный сайт главы государства, председатель Верховного совета Нахчыванской автономной республики Васиф Талыбов проинформировал президента о проделанной работе.

Х.Насирзаде