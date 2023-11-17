Алиев уволил главу ИВ города Нахчыван

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил в отставку главу Исполнительной власти города Нахчыван Мирсянани Сеидова.
Текст распоряжения об увольнении Сеидова опубликован в пятницу на сайте главы азербайджанского государства.
Б.Рустамбеков
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