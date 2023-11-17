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Внутренняя политика 17.11.2023 12:54

Алиев уволил главу ИВ города Нахчыван

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил в отставку главу Исполнительной власти города Нахчыван Мирсянани Сеидова.

Текст распоряжения об увольнении Сеидова опубликован в пятницу на сайте главы азербайджанского государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИВ, НАХЧЫВАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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