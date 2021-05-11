Приезжающим в Египет придется сдавать экспресс-тест на COVID-19 в аэропорту

Египет потребует от приезжающих из стран, где зафиксировано несколько разных штаммов коронавируса, сдавать дополнительный экспресс-тест на COVID-19, сообщает портал Arab News.
"Согласно заявлению Минздрава Египта, все посетители из стран, где появились различные мутации коронавируса, должны пройти экспресс-тест. Анализ под названием ID NOW будет проведен сразу по прибытии, результаты станут известны через 15 минут", - пишет издание.
Как отмечает портал, в заявлении министерства не уточняется список стран, прибывающие из которых будут подвержены дополнительному тестированию. При этом для всех въезжающих останется в силе требование о справке с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Если пассажир не предъявит тест, соответствующий критериям, ему придется сдать анализ на коронавирус по прибытии за свой счет ($30).
Как сообщает Arab News, в настоящее время в Египте не зафиксировано новых штаммов коронавируса, однако в стране до 21 мая ужесточили коронавирусные ограничения. В 21:00 закрываются торговые центры, магазины, рестораны и кинотеатры за исключением тех объектов, которые находятся на территории гостиниц.
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