Примерно 100 тыс. палестинцев собрались на Храмовой горе Иерусалима в праздник окончания Рамадана

Около 100 тыс. палестинцев пришли в четверг на Храмовую гору в Иерусалиме для утренней молитвы в праздник Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), отмечаемый в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает издание "Джерузалем пост".
Этому предшествовали новые столкновения между палестинцами и израильским силами безопасности, происходившие в ночь на четверг на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме. В результате были арестованы 37 подозреваемых в беспорядках и один офицер полиции. Также ночью продолжился обмен ударами между движением ХАМАС и военными Израиля.
"Джерузалем пост" отмечает, что многие из палестинцев, собравшиеся в четверг на Храмовой горе, скандировали: "О Господь, даруй победу Газе"; размахивали палестинскими флагами и плакатами. Перед Куполом Скалы - одной из главных святынь ислама - были вывешены портреты лидеров боевиков из сектора Газа, добавляет издание.
Ранее боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.
По данным израильских военных, за последние три дня боевики движения ХАМАС выпустили по Израилю более 1,5 тыс. ракет. Военные уточнили, что около 350 ракет, запущенных из Газы, не достигли территории Израиля. Сотни других были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 600 целям в секторе Газа.
Тунис, Норвегия и Китай выступили с инициативой проведения нового чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту, сообщают СМИ со ссылками на источники в штаб-квартире всемирной организации. Предлагается провести заседание в открытом режиме с приглашением представителей Израиля и Палестины.
Алиев и Токаев договорились о мерах для реализации совместных проектов в ключевых сферах экономики
Президент Алиев посетил мечеть Йухары Говхерага в Шуше
Министры обороны России и Армении обсудили обстановку в Карабахе
SOCAR готова предоставить Туркмении мощности БТД и "Южного газового коридора" для экспорта нефти и газа
Дефицит бюджета США за 7 месяцев фингода вырос на 30%, до рекордных $1,9 трлн
Франция выступает за сохранение транзита газа через Украину - министр экономики
В штате Огайо разыграют пять призов по $1 млн для жителей, привитых от коронавируса
Япония планирует вакцинировать от COVID-19 своих спортсменов-участников Олимпиады до конца июня
Крупнейший бриллиант из РФ ушел с молотка в Швейцарии за $14,1 млн
В Нахчыване будет создан Центр DOST - президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк