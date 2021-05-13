Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.05.2021 23:00

Власти США рекомендуют не платить выкуп хакерам, но решение за компаниями - Белый дом

Власти США не советуют платить выкуп хакерам в случае кибератак, однако компании имеют право сами решать, как правильнее поступить, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Рекомендация ФБР - не платить выкуп в таких случаях, как вы хорошо знаете. И не зря, потому что такие выплаты могут подтолкнуть хакеров к совершению новых атак. Это наша рекомендация. Но учреждения и компании из частного сектора сами принимают решения", - сказала Псаки.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что компания-оператор американского трубопровода Colonial Pipeline заплатила около $5 млн хакерам за восстановление своей компьютерной сети. Топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, парализовала хакерская атака 7 мая.

Во вторник компания-оператор Colonial Pipeline объявила о постепенном возобновлении работы.

В Белом доме заявляли, что хакеры, совершившие кибератаку, вероятно, находятся в России, однако не связаны с властями РФ. В ФБР считают, что за атакой стоит группировка DarkSide.

По данным Associated Press, DarkSide действует с августа 2020 года. Эти хакеры заявляют, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом, а часть доходов передают на благотворительность. Группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ХАКЕРЫ, ФБР, СОВЕТ


Похожие новости


На России лежит «какая-то часть» ответственности за хакерскую атаку на топливопровод - Псаки Байден собирается обсудить с Путиным тему международных стандартов борьбы против хакеров США имеют весомые причины полагать, что атаковавшие Colonial Pipeline хакеры живут в РФ - Байден Хакеры КНР могли стоять за атакой на оборонную индустрию США - консалтинговая компания В США обвинили хакеров из КНДР в попытке украсть $1,3 млрд Блинкен поднял в разговоре с Лавровым тему хакерских атак и вмешательства РФ в американские выборы 2020 года - Госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]