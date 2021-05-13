Власти США рекомендуют не платить выкуп хакерам, но решение за компаниями - Белый дом

Власти США не советуют платить выкуп хакерам в случае кибератак, однако компании имеют право сами решать, как правильнее поступить, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Рекомендация ФБР - не платить выкуп в таких случаях, как вы хорошо знаете. И не зря, потому что такие выплаты могут подтолкнуть хакеров к совершению новых атак. Это наша рекомендация. Но учреждения и компании из частного сектора сами принимают решения", - сказала Псаки.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что компания-оператор американского трубопровода Colonial Pipeline заплатила около $5 млн хакерам за восстановление своей компьютерной сети. Топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, парализовала хакерская атака 7 мая.

Во вторник компания-оператор Colonial Pipeline объявила о постепенном возобновлении работы.

В Белом доме заявляли, что хакеры, совершившие кибератаку, вероятно, находятся в России, однако не связаны с властями РФ. В ФБР считают, что за атакой стоит группировка DarkSide.

По данным Associated Press, DarkSide действует с августа 2020 года. Эти хакеры заявляют, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом, а часть доходов передают на благотворительность. Группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.