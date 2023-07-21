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Дальнее зарубежье 21.07.2023 10:12

Хакеры взломали электронную почту посла США в Китае

Связанные с КНР хакеры взломали электронную почту американского посла в Пекине Николаса Бернса и, вероятно, получили доступ к сотням тысяч писем властей США, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Связанные с Пекином хакеры получили доступ к электронной почте посла США в Китае Николаса Бернса. Считается, что хакеры получили доступ к, по меньшей мере, сотням тысяч электронных писем официальных лиц США", - сообщили собеседники издания.

Отмечается, что хакеры также могли взломать учетную запись электронной почты чиновника, который курирует восточноазиатское направление в Госдепартаменте США.

Ранее в июле американские СМИ сообщали, что учетные записи электронной почты чиновников госдепартамента и министерства торговли США подверглись атакам китайских хакеров.

Те кибератаки были зафиксированы за несколько недель до июньской поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Microsoft сообщила ранее, что целью атак стали учетные записи 25 организаций, включая федеральные агентства.

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Тэги: США, КИТАЙ, ПОСОЛ, ХАКЕРЫ


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