Хакеры взломали электронную почту посла США в Китае

Связанные с КНР хакеры взломали электронную почту американского посла в Пекине Николаса Бернса и, вероятно, получили доступ к сотням тысяч писем властей США, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Связанные с Пекином хакеры получили доступ к электронной почте посла США в Китае Николаса Бернса. Считается, что хакеры получили доступ к, по меньшей мере, сотням тысяч электронных писем официальных лиц США", - сообщили собеседники издания.
Отмечается, что хакеры также могли взломать учетную запись электронной почты чиновника, который курирует восточноазиатское направление в Госдепартаменте США.
Ранее в июле американские СМИ сообщали, что учетные записи электронной почты чиновников госдепартамента и министерства торговли США подверглись атакам китайских хакеров.
Те кибератаки были зафиксированы за несколько недель до июньской поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Microsoft сообщила ранее, что целью атак стали учетные записи 25 организаций, включая федеральные агентства.
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