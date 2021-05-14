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Дальнее зарубежье 14.05.2021 00:29

Госсекретарь США заявил, что необходимо дальнейшее расследование причин возникновения COVID-19

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает важным продолжение расследования причин возникновения COVID-19, поскольку имеющихся данных об этом недостаточно.

"Нет, я не удовлетворен результатами прошедшего расследования. И, да, считают нужным дальнейшее расследование", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Блинкен пояснил, что важно понять, где и как начал распространяться коронавирус, чтобы мировое сообщество в похожих ситуациях понимало, как нужно действовать.

Как сообщалось, расследование, проведенное экспертами ВОЗ совместно с коллегами из КНР, не позволило дать однозначный ответ на вопрос о том, где возник COVID-19. Эксперты дали оценку различным версиям, при этом, полностью не отвергнув ни одну из них. Критики доклада специалистов ВОЗ считают, что эти люди в ходе поездки в Китай не могли проводить действительно независимое расследование, так как действовали только совместно с китайскими коллегами.

Первым известным очагом распространения коронавируса стал китайский город Ухань. Однако до сих пор неясно, как вирус туда попал и как начал распространяться среди людей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]