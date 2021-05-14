Министры экономики, здравоохранения и транспорта Украины уходят в отставку

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко и министр транспорта Владислав Криклий уходят в отставку, сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в телеэфире "Украина 24" в пятницу вечером.

"У нас на следующей неделе будут кадровые изменения в правительстве. Уже поступили заявления от Петрашко и Криклия по собственному желанию", - сказала она.

"В понедельник на фракции будет рассматривать возможных кандидатов на замену", - добавила она, уточнив, что эти кандидаты работают в центральных органах власти. Назвать конкретные имена она отказалась.

"В правительстве появится акцент на экономику, рост ВВП, создание рабочих мест", - отметила она.

"Что касается министра Степанова (министр здравоохранения Максим Степанов, отставки которого уже некоторое время добивается часть депутатов Рады - ИФ), то он заявление не писал", - добавила Кравчук.

"Очевидно, если не будет его заявления по собственному желанию, то мы также рассмотрим на фракции отчет о его работе. Есть постановление "Голоса", имеющее рекомендательный характер, но это, по крайней мере, недоверие от Верховной Рады. Это не будет означать отставки, но у премьер-министра будет основание подавать (в Раду представление об отставке министра - ИФ)", - сказала она.

Между тем, как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь председателя парламента Ольга Туний, в Верховую Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения.

"Официально сообщаю, что в Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра об отставке министра здравоохранения Максима Степанова", - сказала Туний.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве, наиболее вероятными кандидатами на должности министров экономики и инфраструктуры являются, соответственно, глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко и глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков.

О том, что на должность министра экономики выдвинут Любченко, а министра инфраструктуры - Кубраков, написали также народные депутаты правящей фракции "Слуга народа" Юлия Гришина и Александр Качура в своих телеграм-каналах.

"Похоже, мы потеряли главу налоговой и нашли министра экономики. Думаю, правильное решение. В ГНС хороший задел и кадровый резерв. А Минэкономики очевидно нуждается в усилении", - подтвердил коллега Гришиной по фракции - глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.