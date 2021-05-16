Тер-Петросян озвучил амбиции стать кандидатом в премьеры Армении

Первый президент Армении (1991-1998 гг.), глава партии "Армянский национальный конгресс" Левон Тер-Петросян заявил о готовности участвовать в предстоящих 20 июня досрочных выборах в парламент и стать кандидатом на пост премьер-министра республики.
"Если правление партии "Армянский национальный конгресс" примет решение участвовать в выборах, то предвыборный список возглавлю я. Присутствие АНК в парламенте необходимо лишь хотя бы для того, чтобы в атмосфере всеобщей какофонии был слышен голос здравомыслия", - сказал Тер-Петросян на съезде возглавляемой им партии в воскресенье.
Он обвинил действующего премьера Никола Пашиняна в поражении в карабахской войне, недееспособности управлять государством и обеспечивать безопасность страны.
"Необходимо не позволить воспроизведение власти Пашиняна, кроме того необходимо не допустить победу на выборах Роберта Кочаряна (второй президент Армении, 1998-2008 гг.). В случае победы любого из них внутриполитическая борьба не только не успокоится, но и еще более ужесточится. Власть не будет иметь возможности заниматься вопросами безопасности", - отметил Тер-Петросян.
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