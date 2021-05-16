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Регион 16.05.2021 16:06

Тер-Петросян озвучил амбиции стать кандидатом в премьеры Армении

Первый президент Армении (1991-1998 гг.), глава партии "Армянский национальный конгресс" Левон Тер-Петросян заявил о готовности участвовать в предстоящих 20 июня досрочных выборах в парламент и стать кандидатом на пост премьер-министра республики.

"Если правление партии "Армянский национальный конгресс" примет решение участвовать в выборах, то предвыборный список возглавлю я. Присутствие АНК в парламенте необходимо лишь хотя бы для того, чтобы в атмосфере всеобщей какофонии был слышен голос здравомыслия", - сказал Тер-Петросян на съезде возглавляемой им партии в воскресенье.

Он обвинил действующего премьера Никола Пашиняна в поражении в карабахской войне, недееспособности управлять государством и обеспечивать безопасность страны.

"Необходимо не позволить воспроизведение власти Пашиняна, кроме того необходимо не допустить победу на выборах Роберта Кочаряна (второй президент Армении, 1998-2008 гг.). В случае победы любого из них внутриполитическая борьба не только не успокоится, но и еще более ужесточится. Власть не будет иметь возможности заниматься вопросами безопасности", - отметил Тер-Петросян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]