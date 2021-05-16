Пашинян обсудил с Токаевым ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Обстановку на армяно-азербайджанской границе обсудили по телефону в воскресенье и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Стороны обсудили создавшуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию. Пашинян заявил о важности сопоставления позиций партнеров по ОДКБ с целью решения проблемы", - сообщает пресс-служба правительства Армении.