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Карабах 16.05.2021 16:13

Пашинян обсудил с Токаевым ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Обстановку на армяно-азербайджанской границе обсудили по телефону в воскресенье и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Стороны обсудили создавшуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию. Пашинян заявил о важности сопоставления позиций партнеров по ОДКБ с целью решения проблемы", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАЗАХСТАН, РАЗГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]