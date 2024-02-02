Пашинян отправился с визитом в Алматы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом отправился в Казахстан. Как сообщает пресс-служба правительства, в Алматы Пашинян будет председательствовать на очередном заседании Евразийского межправсовета.

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