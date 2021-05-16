Акционеры Azer-Turk Bank в июне обсудят выплату дивидендов

Общее собрание акционеров азербайджано-турецкого "Azer-Turk Bank" состоится 24 июня, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

"В ходе собрания акционеры утвердят финансовый отчет банка за 2020 год, обсудят распределение прибыли и выплату дивидендов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно сообщению, акционеры утвердить годовой управленческий отчет банка за 2020 год и обсудить прочие вопросы, связанные с деятельностью банка.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2020 году по нацстандартам финансовой отчетности составила 423 тыс. манатов (спад на 30% по сравнению с 2019г - ИФ).

Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания «AzRe Tekrarsigorta» и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни «Qala Heyat Sigorta».

А.Мамедов