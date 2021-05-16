Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0641 RUR   0.023 GBR   2.3964 TRY   0.2012

Цена на нефть

13.05 $/bbl   WTI 63.82 -2.26 Brent 67.05 -2.27

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.05.2021 17:35

Эстонская армия сэкономит на оркестре

В связи с затрудненным экономическим положением в Эстонии в Силах обороны предстоят сокращения персонала и личного состава, в том числе предстоит сокращение в полном составе военного оркестра.

"Поскольку государственный сектор должен экономить средства на основе новой стратегии государственного бюджета, мы также сталкиваемся с трудными решениями и реорганизациями", - сообщил в воскресенье командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем (Martin Herem).

Он подчеркнул, что "в условиях жесткой экономии боеспособность и боеготовность Сил обороны не должна снижаться". "Сокращение ресурсов должно происходить в первую очередь за счет более эффективной организации деятельности. Поэтому сокращение будет сосредоточено, в частности, на реструктуризации служб помощи и поддержки", - пояснил Херем, которого цитирует пресс-служба главного штаба

Он рассказал, что предложит министру обороны в начале июня сократить около 200 человек из 5 тыс. как гражданских, так и действующих военнослужащих. Реорганизация будет происходить в первую очередь за счет централизации справочных, финансовых, кадровых и юридических услуг.

"Некоторые области, такие как служба капелланов и оркестр Сил обороны, перестанут существовать в их нынешнем виде", - отметила пресс-служба главного штаба Сил обороны.

Херем сообщил, что проинформировал в конце недели главного дирижера и руководителя оркестра Симму Васара (Cimmu Vasar) о прекращении деятельности оркестра с 1 сентября.

Согласно утвержденной правительством в конце апреля государственной бюджетной стратегии на 2022-2025 годы, каждое министерство должно найти возможность сократить свои расходы на 5%. Это коснется и вооруженных сил. Командующий Силами обороны внесет министру обороны свои предложения по сокращению в начале июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ОБОРОНА, ОРКЕСТР, СОКРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Расходы на оборону в Эстонии вырастут более рекомендованного НАТО минимума Эстония впервые потратит на оборону более полумиллиарда евро Эстония в 2018 году выделит рекордную сумму на оборону Внешнеполитический и оборонный курс Эстонии при новом правительстве не изменится - президент Кальюлайд Эстонский военный призывает НАТО пересмотреть политику безопасности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]