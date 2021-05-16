Эстонская армия сэкономит на оркестре

В связи с затрудненным экономическим положением в Эстонии в Силах обороны предстоят сокращения персонала и личного состава, в том числе предстоит сокращение в полном составе военного оркестра.

"Поскольку государственный сектор должен экономить средства на основе новой стратегии государственного бюджета, мы также сталкиваемся с трудными решениями и реорганизациями", - сообщил в воскресенье командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем (Martin Herem).

Он подчеркнул, что "в условиях жесткой экономии боеспособность и боеготовность Сил обороны не должна снижаться". "Сокращение ресурсов должно происходить в первую очередь за счет более эффективной организации деятельности. Поэтому сокращение будет сосредоточено, в частности, на реструктуризации служб помощи и поддержки", - пояснил Херем, которого цитирует пресс-служба главного штаба

Он рассказал, что предложит министру обороны в начале июня сократить около 200 человек из 5 тыс. как гражданских, так и действующих военнослужащих. Реорганизация будет происходить в первую очередь за счет централизации справочных, финансовых, кадровых и юридических услуг.

"Некоторые области, такие как служба капелланов и оркестр Сил обороны, перестанут существовать в их нынешнем виде", - отметила пресс-служба главного штаба Сил обороны.

Херем сообщил, что проинформировал в конце недели главного дирижера и руководителя оркестра Симму Васара (Cimmu Vasar) о прекращении деятельности оркестра с 1 сентября.

Согласно утвержденной правительством в конце апреля государственной бюджетной стратегии на 2022-2025 годы, каждое министерство должно найти возможность сократить свои расходы на 5%. Это коснется и вооруженных сил. Командующий Силами обороны внесет министру обороны свои предложения по сокращению в начале июня.