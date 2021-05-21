Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0709 RUR   0.0231 GBR   2.3995 TRY   0.202

Цена на нефть

20.05 $/bbl   WTI 62.05 -1.31 Brent 65.11 -1.55

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 21.05.2021 10:45

Азербайджан в январе-апреле увеличил производство электроэнергии на 1,3%

Производство электроэнергии в Азербайджане по итогам января-апреля 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на увеличилось на 1,3% - до 8 млрд 383 млн кВт/час, сообщает Госкомитет по статистике.

По данным комитета, объем производства товарной электроэнергии в отчетный период составил 8 млрд 123,8 млн кВт/час (рост на 1,4%).

При этом, в январе-апреле 2021 года на ТЭС в Азербайджане произведено 7 млрд 652,4 млн кВт/час (рост на 0,3%), на гидроэлектростанциях (ГЭС) выработка составила 427,7 млн кВт/час (рост на 28,1%).

На ветряных электростанциях в отчетный период выработано 29,9 млн кВт/час (спад на 11%), на солнечных – 13,8 млн кВт/час (рост на 7,8%).

Производство электроэнергии в Азербайджане по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом сократилось на 1,1% - до 25 млрд 811,2 млн кВт/час.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ВЫРАБОТКА


Похожие новости


Азербайджан в I квартале сократил производство электроэнергии на 0,7%, увеличил экспорт на 5,4% Азербайджан в январе увеличил производство электроэнергии на 0,9%, экспорт - на 54,3% Азербайджан за 11 месяцев сократил производство электроэнергии на 0,8%, экспорт - на 20,5% Азербайджан в январе-октябре увеличил производство электроэнергии на 9,8%, сократил экспорт на 18,8% Азербайджан в январе-сентябре увеличил производство электроэнергии на 4,4% Азербайджан в январе-августе сократил производство электроэнергии на 0,7%, экспорт - на 11,8%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]