Азербайджан в январе-апреле увеличил производство электроэнергии на 1,3%

Производство электроэнергии в Азербайджане по итогам января-апреля 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на увеличилось на 1,3% - до 8 млрд 383 млн кВт/час, сообщает Госкомитет по статистике.
По данным комитета, объем производства товарной электроэнергии в отчетный период составил 8 млрд 123,8 млн кВт/час (рост на 1,4%).
При этом, в январе-апреле 2021 года на ТЭС в Азербайджане произведено 7 млрд 652,4 млн кВт/час (рост на 0,3%), на гидроэлектростанциях (ГЭС) выработка составила 427,7 млн кВт/час (рост на 28,1%).
На ветряных электростанциях в отчетный период выработано 29,9 млн кВт/час (спад на 11%), на солнечных – 13,8 млн кВт/час (рост на 7,8%).
Производство электроэнергии в Азербайджане по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом сократилось на 1,1% - до 25 млрд 811,2 млн кВт/час.
Н.Аббасова
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