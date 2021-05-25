NEQSOL Holding успешно прошел сертификацию ISO, подтвердив высокий уровень комплаенса

NEQSOL Holding продолжает успешно применять международные стандарты и передовые практики в области комплаенса.
Одним из важных достижений холдинга в данном направлении стало получение сертификата ISO 37001:2016, подтверждающее эффективное применение системы менеджмента борьбы с противоправными действиями (ABMS). Сертификат был присужден по итогам успешного аудита, проведенного компанией LRQA, входящей в состав британской Lloyd’s Register Group Limited.
“Международные стандарты комплаенса являются неотъемлемым фактором ведения бизнеса в NEQSOL Holding. Присуждение данного сертификата ведущим международным агентством является очередным свидетельством высокого уровня комплаенса в холдинге, прозрачного ведения бизнеса и применения соответствующих стандартов во взаимоотношениях с заинтересованными сторонами,” отметила Нармина Гардашханова, Менеджер по Корпоративному Управлению и Комплаенсу в NEQSOL Holding.
ISO 37001:2016 был разработан Международной организацией по стандартизации (ISO) и является первым и единственным международным стандартом по ABMS. Система менеджмента, разработанная ISO, обеспечивает соответствие деятельности в указанной области международным требованиям.
В 2019 году Nobel Oil Services, входящая в состав NEQSOL Holding, стала первой компанией в энергетической отрасли на Южном Кавказе, получившей этот сертификат, а в 2020 и 2021 годах успешно обновила сертификат.
Основные направления деятельности NEQSOL Holding охватывают энергетическую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Украина, Грузия, Казахстан, ОАЭ и др.
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