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25.05.2021 13:40

NEQSOL Holding успешно прошел сертификацию ISO, подтвердив высокий уровень комплаенса

NEQSOL Holding продолжает успешно применять международные стандарты и передовые практики в области комплаенса.

Одним из важных достижений холдинга в данном направлении стало получение сертификата ISO 37001:2016, подтверждающее эффективное применение системы менеджмента борьбы с противоправными действиями (ABMS). Сертификат был присужден по итогам успешного аудита, проведенного компанией LRQA, входящей в состав британской Lloyd’s Register Group Limited.

“Международные стандарты комплаенса являются неотъемлемым фактором ведения бизнеса в NEQSOL Holding. Присуждение данного сертификата ведущим международным агентством является очередным свидетельством высокого уровня комплаенса в холдинге, прозрачного ведения бизнеса и применения соответствующих стандартов во взаимоотношениях с заинтересованными сторонами,” отметила Нармина Гардашханова, Менеджер по Корпоративному Управлению и Комплаенсу в NEQSOL Holding.

ISO 37001:2016 был разработан Международной организацией по стандартизации (ISO) и является первым и единственным международным стандартом по ABMS. Система менеджмента, разработанная ISO, обеспечивает соответствие деятельности в указанной области международным требованиям.

В 2019 году Nobel Oil Services, входящая в состав NEQSOL Holding, стала первой компанией в энергетической отрасли на Южном Кавказе, получившей этот сертификат, а в 2020 и 2021 годах успешно обновила сертификат.

Основные направления деятельности NEQSOL Holding охватывают энергетическую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Украина, Грузия, Казахстан, ОАЭ и др.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]