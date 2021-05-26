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СНГ 26.05.2021 20:31

Совет НАТО осудил действия властей Белоруссии в отношении рейса Ryanair

Североатлантический совет заявил о решительном осуждении принудительной посадки в Минске рейса Ryanair Афины-Вильнюс 23 мая, а также снятия с борта самолета и ареста белорусского журналиста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги.

"Этот недопустимый акт серьезно нарушил нормы, регулирующие деятельность гражданской авиации, и поставил под угрозу жизнь пассажиров и экипажа. Мы поддерживаем призывы к срочному независимому расследованию, в том числе, со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО)", - говорится в заявлении Совета НАТО, опубликованном в среду в Брюсселе.

Североатлантический совет поддержал меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент.

"Задержание господина Протасевича является посягательством на принципы политического инакомыслия и свободы прессы. Белоруссия должна немедленно и безоговорочно освободить господина Протасевича и госпожу (Софию) Сапегу. Союзники по НАТО призывают Белоруссию уважать основные права и свободы человека и соблюдать основанный на правилах международный порядок", - говорится в документе.

В нем также указано, что страны НАТО солидарны с Латвией после необоснованной высылки латвийских дипломатов из Белоруссии.

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Тэги: НАТО, БЕЛОРУССИЯ, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]