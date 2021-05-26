Спецпосланник генсека ООН по Сирии не видит стремления сторон конфликта к реальным шагам по урегулированию

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в среду заявил, что ни одна из сторон сирийского конфликта пока не проявила реального желания достигнуть политического урегулирования конфликта.
"Пока никакая из сторон не желает предпринять первый шаг. И если они будут продолжать таким образом, если ключевые стороны будут больше задействованы в самом конфликте, а не в его урегулировании, то я боюсь, что конфликт в Сирии будет затянувшимся, он продлится в течение нескольких поколений", - сказал Педерсен.
Он констатировал, что в этом месяце удалось добиться малого прогресса в том, что касается поиска политического решения конфликта.
"Конструктивные и всеобъемлющие международные дипломатические усилия по Сирии играют важнейшую роль", - добавил он.
"Я надеюсь, что наши совместные усилия смогут привести к долгосрочному политическому урегулированию в Сирии, которое будет соответствовать законным желаниям ее жителей и полностью восстановит суверенитет, единство, независимость и территориальную целостность", - указал Педерсен.
Говоря о проходящих в среду президентских выборах в Сирии, спецпосланник отметил, что они проводятся не под эгидой ООН и не имеют отношения к процессу политического урегулирования конфликта.
Педерсен подчеркнул, что в ряде районов Сирии обстановка - спокойная, бои не идут, "линия фронта заморожена". Он отметил, что отчасти это - заслуга российской стороны, которая помогла стабилизировать ситуацию в районе города Эль-Камышлы.
Однако в то же время, по его словам, в Сирии продолжают нападения. Также сирийская территория подвергается ударам с воздуха, приписываемым Израилю.
"Требуется общенациональный режим прекращения огня", - констатировал спецпосланник.
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