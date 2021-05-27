Результаты выборов президента Сирии могут быть обнародованы в пятницу

Итоги выборов президента Сирии могут быть подведены в пятницу, сказал министр иностранных дел САР Фейсал Микдад.

"Результаты выборов президента Сирии, вероятно, будут объявлены завтра", - сказал Микдад в четверг российским журналистам.

По его словам, инцидентов, которые могли бы угрожать безопасности в ходе выборов президента Сирии, не было зафиксировано.

"Во время выборов в Сирии не произошло ни одного инцидента, угрожающего безопасности", - сказал Микдад в четверг на встрече с российскими парламентариями.

Он отметил, что при этом, к примеру, "в Ливане сирийцы, направлявшиеся на участки, подвергались нападкам, а один человек даже погиб".

Также министр раскритиковал опыт взаимодействия с Германией, когда "МИД отказал в проведении выборов в посольстве в Германии".

Также не были проведены выборы Генконсульстве Сирии в Стамбуле, сообщил министр, но в Сирии "не придали этому значения".

Выборы президента Сирии прошли 26 мая.

По решению высшего конституционного суда Сирии к финальному этапу президентской гонки допущены кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Ахмед Мерии, бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах и действующий глава государства и генеральный секретарь партии БААС Башар Асад.

Широкая поддержка гражданами Сирии кандидатуры действующего президента Башара Асада не заставляет сомневаться в результате голосования, заявил координатор группы дружбы Госдумы и Народного Совета Дмитрий Саблин.

"Как наблюдатели мы беспристрастны, как друг Сирии, я не сомневаюсь в результате", - сказал Саблин в четверг на встрече с замсекретаря партии БААС Хилялем аль-Хилялем.

По мнению Саблина, "подсчет голосов позволит лишь определить, насколько высок процент проголосовавших за Асада".