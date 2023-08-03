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Социум 03.08.2023 22:41

Азербайджан репатриировал из Сирии 16 граждан

МИД Азербайджана сообщил о репатриации из Сирии 16 азербайджанских граждан.

«3 августа 2023 года осуществлена репатриация 16 граждан Азербайджанской Республики, содержавшихся в сирийском лагере Амерна», - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что среди репатриантов 3 женщин и 13 детей.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что правительством Азербайджана предусмотрено принятие всех необходимых мер для реинтеграции и реабилитации данных лиц.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИД, СИРИЯ, РЕПАТРИАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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