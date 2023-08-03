Азербайджан репатриировал из Сирии 16 граждан

МИД Азербайджана сообщил о репатриации из Сирии 16 азербайджанских граждан. «3 августа 2023 года осуществлена репатриация 16 граждан Азербайджанской Республики, содержавшихся в сирийском лагере Амерна», - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства. В нем отмечается, что среди репатриантов 3 женщин и 13 детей. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что правительством Азербайджана предусмотрено принятие всех необходимых мер для реинтеграции и реабилитации данных лиц. Р.Ахмедов

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