Азербайджан репатриировал из Сирии 16 граждан

МИД Азербайджана сообщил о репатриации из Сирии 16 азербайджанских граждан.
«3 августа 2023 года осуществлена репатриация 16 граждан Азербайджанской Республики, содержавшихся в сирийском лагере Амерна», - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что среди репатриантов 3 женщин и 13 детей.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что правительством Азербайджана предусмотрено принятие всех необходимых мер для реинтеграции и реабилитации данных лиц.
Р.Ахмедов
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