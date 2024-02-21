Азербайджан репатриировал из Сирии 7 граждан - МИД

МИД Азербайджана сообщил о репатриации из Сирии семи своих граждан, в том числе пяти детей.
"В результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджана, 20 февраля 2024 года осуществлена репатриация семи граждан Азербайджана, в том числе пяти детей и двух женщин, содержавшихся в лагерях на территории Сирии", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что сначала были установлены место, личность и принадлежность к гражданству Азербайджана лиц, подлежащих репатриации, а затем организован их переход на территорию Турции. В министерстве сообщили, что в Турцию были командированы представители соответствующих государственных органов, ответственных за репатриацию азербайджанских граждан из Ирака и Сирии, обеспечено проведение предварительного медико-психологического обследования репатриантов. Далее посредством посольства Азербайджана в Турции они были обеспечены "свидетельствами на возвращение в Азербайджан".
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что предусмотрено принятие всех необходимых мер для реинтеграции и реабилитации данных лиц.
В Баку заявили, что правительство продолжает принимать необходимые меры для репатриации граждан страны, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории зарубежных стран.
Р.Керимов
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