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Внешняя политика 21.02.2024 10:22

Азербайджан репатриировал из Сирии 7 граждан - МИД

МИД Азербайджана сообщил о репатриации из Сирии семи своих граждан, в том числе пяти детей.

"В результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджана, 20 февраля 2024 года осуществлена репатриация семи граждан Азербайджана, в том числе пяти детей и двух женщин, содержавшихся в лагерях на территории Сирии", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что сначала были установлены место, личность и принадлежность к гражданству Азербайджана лиц, подлежащих репатриации, а затем организован их переход на территорию Турции. В министерстве сообщили, что в Турцию были командированы представители соответствующих государственных органов, ответственных за репатриацию азербайджанских граждан из Ирака и Сирии, обеспечено проведение предварительного медико-психологического обследования репатриантов. Далее посредством посольства Азербайджана в Турции они были обеспечены "свидетельствами на возвращение в Азербайджан".

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что предусмотрено принятие всех необходимых мер для реинтеграции и реабилитации данных лиц.

В Баку заявили, что правительство продолжает принимать необходимые меры для репатриации граждан страны, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории зарубежных стран.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, СИРИЯ, РЕПАТРИАЦИЯ


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