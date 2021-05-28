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Внешняя политика 28.05.2021 16:42

Зеленский пригласил Алиева посетить с визитом Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу направил поздравления азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с Днем Республики, сообщает сайт азербайджанского лидера.

Зеленский пригласил Алиева посетить с визитом Украину.

"Надеюсь, что в августе 2021 года, в рамках празднования 30-летия независимости Украины, у меня будет возможность поприветствовать вас в Киеве и продолжить наш диалог по всем комплексным вопросам двустороннего партнерства", - отметил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит существующее стратегическое партнерство между двумя странами, традиционно прочные связи между народами Украины и Азербайджана, а также решимость, проявленную для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.

"Верю, что отношения между Украиной и Азербайджаном будут и дальше укрепляться и обогащаться новыми достижениями на благо народов наших стран", - говорится в тексте поздравления.

Украинский лидер добавил, что Украина всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в его международно-признанных границах.

А. Мамедов

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Тэги: АЛИЕВ, УКРАИНА, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]