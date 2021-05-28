Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу направил поздравления азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с Днем Республики, сообщает сайт азербайджанского лидера.

Зеленский пригласил Алиева посетить с визитом Украину.

"Надеюсь, что в августе 2021 года, в рамках празднования 30-летия независимости Украины, у меня будет возможность поприветствовать вас в Киеве и продолжить наш диалог по всем комплексным вопросам двустороннего партнерства", - отметил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит существующее стратегическое партнерство между двумя странами, традиционно прочные связи между народами Украины и Азербайджана, а также решимость, проявленную для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.

"Верю, что отношения между Украиной и Азербайджаном будут и дальше укрепляться и обогащаться новыми достижениями на благо народов наших стран", - говорится в тексте поздравления.

Украинский лидер добавил, что Украина всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в его международно-признанных границах.

А. Мамедов