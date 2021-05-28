Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу направил поздравления азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с Днем Республики, сообщает сайт азербайджанского лидера.
Зеленский пригласил Алиева посетить с визитом Украину.
"Надеюсь, что в августе 2021 года, в рамках празднования 30-летия независимости Украины, у меня будет возможность поприветствовать вас в Киеве и продолжить наш диалог по всем комплексным вопросам двустороннего партнерства", - отметил украинский президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина ценит существующее стратегическое партнерство между двумя странами, традиционно прочные связи между народами Украины и Азербайджана, а также решимость, проявленную для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.
"Верю, что отношения между Украиной и Азербайджаном будут и дальше укрепляться и обогащаться новыми достижениями на благо народов наших стран", - говорится в тексте поздравления.
Украинский лидер добавил, что Украина всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в его международно-признанных границах.
А. Мамедов
Нефть дорожает и завершает неделю уверенным ростом, Brent - $69,72 за баррель
СД Русснефти рекомендовал дивиденды на "префы" в $60 млн за 2020 убыточный год
Президент Алиев подписал указ о создании Агдамского промпарка
В Азербайджане небольшой прирост случаев заражения COVID-19, 5 человек скончались
Чехия ослабляет антикоронавирусные ограничения и открывает границы для туристов
Число заражений COVID-19 в мире превысило 168,7 млн - университет Джонса Хопкинса
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Французские жандармы со стрельбой задержали подозреваемого в нападении на женщину-полицейского
Россия и страны СНГ создадут единую систему контроля отходов и вторичных материальных ресурсов - глава экологического оператора
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank реализовал менторский проект «Walk and Talk»
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентную ставку по кредитам
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?