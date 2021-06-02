Байден приостановил действие лицензий на добычу нефти и газа в Арктическом национальном заповеднике

Администрация президента США Джо Байдена приостановила действие лицензий на добычу нефти и газа в находящемся на территории Аляски Арктическом национальном заповеднике дикой природы (Arctic National Wildlife Refuge, ANWR), которые были выданы в конце президентского срока Дональда Трампа.
Программа добычи нефти и газа в заповеднике была утверждена администрацией прежнего американского лидера в августе 2020 года.
Министерство внутренних дел США заявило во вторник, что действие лицензий будет приостановлено до тех пор, пока власти не проведут комплексный анализ программы в соответствии с Законом о государственной политике в сфере окружающей среды. В общей сложности будет приостановлено действие 9 договоров об аренде участков, охватывающих территорию более 400 акров, сообщает агентство Bloomberg.
В министерстве внутренних дел отмечают, что проверка, которую Байден распорядился провести в свой первый день на посту президента, выявила ряд ошибок, допущенных администрацией Трампа при принятии решения об открытии территории заповедника для добычи. В частности, не был в достаточной мере рассмотрен "широкий круг" альтернативных вариантов развития нефтяного сектора, имеющих менее существенные последствия для окружающей среды.
Более внимательный анализ ситуации может в конечном итоге привести к полному отзыву прав на добычу, отметили в ведомстве.
Представители энергетической отрасли и губернатор Аляски Майкл Данливи поддерживали открытие региона для добычи нефти, рассчитывая, что это создаст рабочие места и подтолкнет к росту экономику штата, которая в значительной мере зависит от нефтяного сектора. В то же время демократы и экологические группы выступали с критикой программы, считая ее уступкой крупным нефтяным компаниям. Экологи неоднократно поднимали вопрос о том, что бурение в ANWR нанесет ущерб уникальной экосистеме Арктики, где живут полярные медведи и северные олени.
Первые лицензии на аренду участков под бурение в заповеднике были проданы всего за несколько дней до ухода Трампа с поста президента.
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