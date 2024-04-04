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США собираются разместить в одной из скандинавских стран крупный арсенал для хранения оружия

В связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО США планируют построить в арктическом регионе Европы крупный склад предварительного хранения оружия, сообщает в четверг выходящая в Финляндии газета Helsingin Sanomat.

"Увеличение числа членов НАТО меняет обстановку в области безопасности и наши обязанности как части НАТО", - приводит издание слова заместителя командующего Управлением материально-технического обеспечения армии США генерал-лейтенанта Кристофера Мохана из интервью Breaking Defense.

По словам Мохана, материально-техническое управление армии США сейчас думает над тем, какие боеприпасы и оружие лучше всего хранить на севере, какие на крайнем севере и какие в арктическом регионе. Ответы на эти вопросы повлияют на планы НАТО лучше интегрировать Финляндию и Швецию в структуру альянса.

Мохан не сообщил о предстоящем местонахождении возможных новых складов в Европе. Издание приводит его слова Breaking Defense, что одним из возможных мест является Норвегия, но большой интерес к гигантскому складу американцев проявляют также Швеция и Финляндия.

Если Соединенные Штаты решат создать новый склад военного снабжения для своей армии, ответственность за его строительство будет возложена на Командование армейской техники или AMC. Это огромная организация, в которой работают около 165 000 солдат, гражданских лиц и субподрядчиков.

Сухопутные войска США имеют по всему миру так называемые зоны армейского предварительного размещения своих запасов, или APS, пишет Helsingin Sanomat. Здесь хранятся оружие, боеприпасы, транспортные средства, топливо и другие материалы, необходимые для ведения боевых действий.

Склады АПС размещаются вблизи места их предполагаемого использования, или возможных боевых действий. Предварительное хранение, считают в Вашингтоне, имеет политическое и психологическое значение, демонстрирует приверженность Соединенных Штатов защите союзника.

Армия США имеет шесть крупных складов АПС в Европе. Два из них находятся в Германии, по одному в Нидерландах, Бельгии, Польше. Кроме того, в Италии есть арсенал, который поддерживает операции США в Африке.

Helsingin Sanomat отмечает, что с подписанием в декабре 2023 года двустороннего соглашения между США и Финляндией в сфере обороны финская компания Puolustusvoimat открыла для американцев пятьдесят своих складских площадей.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, США, АРКТИКА, АРСЕНАЛ


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