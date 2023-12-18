Финляндия и США подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен (Antti Hakkanen) и государственный секретарь США Энтони Блинкен подписали в понедельник в Вашингтоне соглашение об оборонном сотрудничестве.

Блинкен высоко оценил хорошее сотрудничество с Финляндией. "Нынешний год стал историческим с точки зрения сотрудничества между Финляндией и США", - приводит слова госсекретаря портал телерадиовещания Финляндии Yle.

"Соглашение о сотрудничестве в области обороны не будет официально утверждено до тех пор, пока оно не будет рассмотрено парламентом", - подчеркнул ранее Хяккянен.

Документ должен быть представлен в парламент для ратификации в начале весны.

Согласно соглашению, Финляндия откроет для войск США 15 военных зон и объектов. Среди них СМИ Финляндии называют казармы пограничной охраны и сил обороны, авиабазы, гарнизоны, полигоны, складские зоны. Здесь будут также располагаться объекты, которые будут доступны только Соединенным Штатам.

В соглашение включены районы, где американские солдаты могут действовать и где Соединенные Штаты могут хранить или транспортировать оружие и другую военную технику.

Соглашение облегчит проведение учений между Финляндией и Соединенными Штатами. Например, больше не будет необходимости договариваться обо всех перебросках войск или техники на высоком уровне, как это было до сих пор.

Соглашение также определяет ряд правовых вопросов. Так, Соединенные Штаты имеют первичную юрисдикцию в отношении своих собственных солдат и гражданских лиц, направляемых в Финляндию.

В соглашении не указано, сколько американских солдат и гражданских лиц прибудет в Финляндию. Это станет ясно позже, когда будет принято решение о практическом сотрудничестве.