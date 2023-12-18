Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8553 RUR   0.0188 GBR   2.1584 TRY   0.0586

Цена на нефть

15.12 $/bbl +/- WTI 71.43 -0.15 Brent 76.55 -0.06

Дальнее зарубежье 18.12.2023 23:17

США получают в пользование четыре авиабазы и одну военно-морскую базу в Финляндии

В рамках подписанного в понедельник двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между США и Финляндией Пентагон получил доступ к четырем финским авиабазам, одной военно-морской базе, а также ряду других военных объектов, следует из документа.

Подписанное министром обороны Финляндии Антти Хяккяненом и государственным секретарем США Энтони Блинкеном соглашение, которое еще должно быть одобрено финским парламентом, предусматривает разрешение на использование Пентагоном 15 финских баз, объектов и сладов, в том числе для размещения американских войск, вооружений и военной техники.

Согласно соглашению, американские военные смогут использовать четыре авиабазы (в городе Куопио, расположенном в 158 км от границы с российской Карелией), заполярном Рованиеми, Тампере (на юго-западе страны) и Йювяскюля (расположенном в 202 км от Ленинградской области), военно-морскую базу в Упинниеми (на Финском заливе к западу от Хельсинки).

Американские военные также смогут пользоваться базой погранслужбы в заполярном Ивало, расположенной в 39 км от Мурманской области, складами в Паркано, Роваярви, Скиннарвик, Таммела на юго-западе Финляндии, Тервола на севере страны и Вейтсилуото на северном побережье Ботнического залива. Еще в распоряжении Пентагона буду находиться три финских военных полигона.

В рамках соглашения Пентагон сможет регулярно развертывать войска и проводить учения на территории Финляндии, однако наличие постоянной американской базы не предполагается. При этом Финляндия в рамках соглашения не разрешает хранение или транспортировку ядерного и биологического оружия на ее территории.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, США, СОГЛАШЕНИЕ, БАЗЫ


Похожие новости


Финляндия и США подписали соглашение об оборонном сотрудничестве Эсминец ВМС США зашел в порт столицы Финляндии Финляндия начнет производить передние части фюзеляжей американского истребителя F-35 Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Финляндию Байден перед саммитом НАТО собирается посетить Хельсинки Решения о визите Байдена в Финляндию пока нет - СМИ Глава Пентагона отметил важную роль Швеции и Финляндии как будущих союзников по НАТО Байден подпишет документы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО во вторник - Белый дом Финляндия взяла в аренду у США плавучий СПГ-терминал, чтобы отказаться от поставок газа из России В НАТО хотели бы принять Финляндию и Швецию в альянс в течение нескольких месяцев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az