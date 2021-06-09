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СНГ 09.06.2021 16:22

Президент Молдавии выступает за конфискацию незаконно нажитого имущества чиновников

Президент Молдавии Майя Санду предложила конфисковывать имущество чиновников, если они не смогут подтвердить легальность средств, на которые оно было приобретено.

Как заявила Санду в среду на своей странице в соцсетях, она намерена предложить парламенту принять соответствующий закон - о конфискации незаконно нажитого имущества.

"Нам нужен такой закон, чтобы радикально изменить ситуацию. Сегодня Национальный орган по неподкупности (ANI) должен в каждом отдельном случае доказывать, что владелец роскошной недвижимости или автомобиля не имел законных средств для приобретения. Это очень сложно. Я хочу предложить наоборот - по запросу ANI владельцы имущества должны доказать происхождение средств. Тогда процесс пойдет по-другому. Конечно, есть еще проблема судов, которые должны принимать решения о конфискации. И там тоже все очень сложно. Но с чего-то надо начать", - сказала Санду.

Она отметила, что закон должен распространяться на всех, а имущество чиновников, которые не смогут объяснить легальность средств на их приобретение, должно быть конфисковано.

"Даже при довольно высоких зарплатах в некоторых агентствах, чиновники не могут доказать, откуда у них такое дорогое имущество. Система своих защищает, они не хотят, чтобы что-то поменялось", - заключила Санду.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЧИНОВНИКИ, ИМУЩЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]