Азербайджан и Иран подписали меморандум по строительству автомобильного моста через реку Астарачай

Азербайджан и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по строительству автомобильного моста и пешеходного перехода через реку Астарачай, сообщает Кабинет министров Азербайджана.
В среду в Баку состоялась встреча заместителя премьер министра Азербайджана Шахина Мустафаева с министром дорог и градостроения Ирана Мухаммеда Эслами.
«В ходе встречи было отмечено, что освобождение от оккупации территорий Азербайджана создает новые возможности сотрудничества с Ираном и со всем регионом. Стороны также выразили уверенность, что полное восстановление азербайджано-иранской границы откроет путь для реализации новых проектов между двумя странами», отмечается в сообщении.
«Во время встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании по строительству автомобильного моста и пешеходного перехода через реку Астарачай», - сообщает Кабмин.
Мост через реку Астарачай является важным компонентом международного транспортного коридора Север-Юг, который позволит увеличить двухсторонние и транзитные автоперевозки и создаст условия для увеличения пропускной способности пограничных пропускных пунктов.
Б.Рустамбеков
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