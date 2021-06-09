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Транспорт и связь 09.06.2021 21:52

Азербайджан и Иран подписали меморандум по строительству автомобильного моста через реку Астарачай

Азербайджан и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по строительству автомобильного моста и пешеходного перехода через реку Астарачай, сообщает Кабинет министров Азербайджана.

В среду в Баку состоялась встреча заместителя премьер министра Азербайджана Шахина Мустафаева с министром дорог и градостроения Ирана Мухаммеда Эслами.

«В ходе встречи было отмечено, что освобождение от оккупации территорий Азербайджана создает новые возможности сотрудничества с Ираном и со всем регионом. Стороны также выразили уверенность, что полное восстановление азербайджано-иранской границы откроет путь для реализации новых проектов между двумя странами», отмечается в сообщении.

«Во время встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании по строительству автомобильного моста и пешеходного перехода через реку Астарачай», - сообщает Кабмин.

Мост через реку Астарачай является важным компонентом международного транспортного коридора Север-Юг, который позволит увеличить двухсторонние и транзитные автоперевозки и создаст условия для увеличения пропускной способности пограничных пропускных пунктов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИРАН, МОСТ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]