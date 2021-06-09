Азербайджан и Иран подписали меморандум по строительству автомобильного моста через реку Астарачай

Азербайджан и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по строительству автомобильного моста и пешеходного перехода через реку Астарачай, сообщает Кабинет министров Азербайджана.

В среду в Баку состоялась встреча заместителя премьер министра Азербайджана Шахина Мустафаева с министром дорог и градостроения Ирана Мухаммеда Эслами.

«В ходе встречи было отмечено, что освобождение от оккупации территорий Азербайджана создает новые возможности сотрудничества с Ираном и со всем регионом. Стороны также выразили уверенность, что полное восстановление азербайджано-иранской границы откроет путь для реализации новых проектов между двумя странами», отмечается в сообщении.

«Во время встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании по строительству автомобильного моста и пешеходного перехода через реку Астарачай», - сообщает Кабмин.

Мост через реку Астарачай является важным компонентом международного транспортного коридора Север-Юг, который позволит увеличить двухсторонние и транзитные автоперевозки и создаст условия для увеличения пропускной способности пограничных пропускных пунктов.

Б.Рустамбеков