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Оборона 14.06.2021 14:15

ВВС Азербайджана и Пакистана обсудят планы по сотрудничеству

Министерство обороны Азербайджана сообщает о предстоящих переговорах по перспективам сотрудничества между Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджана и Пакистана.

«Делегация ВВС Пакистана во главе с вице-маршалом авиации Таригом Зиёй посетит нашу страну 15 июня. В рамках визита будут обсуждены вопросы развития связей между ВВС Азербайджана и Пакистана, представлены презентации по различным сферам сотрудничества», - говорится в информации Минобороны.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПАКИСТАН, ВВС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]