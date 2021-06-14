ВВС Азербайджана и Пакистана обсудят планы по сотрудничеству

Министерство обороны Азербайджана сообщает о предстоящих переговорах по перспективам сотрудничества между Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджана и Пакистана.

«Делегация ВВС Пакистана во главе с вице-маршалом авиации Таригом Зиёй посетит нашу страну 15 июня. В рамках визита будут обсуждены вопросы развития связей между ВВС Азербайджана и Пакистана, представлены презентации по различным сферам сотрудничества», - говорится в информации Минобороны.

Х.Насирзаде