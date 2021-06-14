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Регион 14.06.2021 19:00

Эрдоган и Джонсон договорились углублять сотрудничество

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече в Брюсселе договорились углублять связи по всем направлениям, в том числе в торговой и оборонной сферах, сообщили в понедельник в Администрации главы британского правительства.

В ходе переговоров на полях саммита глав государств и правительств стран-участниц НАТО, Эрдоган и Джонсон обсудили также борьбу с пандемией и процесс вакцинации, сообщает агентство "Анадолу".

Лидеры согласились действовать сообща в борьбе с пандемией коронавируса и отметили значимость возобновления сообщения между Великобританией и Турцией.

Президент Турции и премьер Великобритании обменялись мнениями по вопросам внешней политики, в том числе по Сирии, Ливии и Афганистану.

Британский лидер приветствовал снижение напряженности в Восточном Средиземноморье, отметил значимость урегулирования кипрского вопроса под эгидой ООН.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЭРДОГАН, ДЖОНСОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]