Эрдоган и Джонсон договорились углублять сотрудничество

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече в Брюсселе договорились углублять связи по всем направлениям, в том числе в торговой и оборонной сферах, сообщили в понедельник в Администрации главы британского правительства.

В ходе переговоров на полях саммита глав государств и правительств стран-участниц НАТО, Эрдоган и Джонсон обсудили также борьбу с пандемией и процесс вакцинации, сообщает агентство "Анадолу".

Лидеры согласились действовать сообща в борьбе с пандемией коронавируса и отметили значимость возобновления сообщения между Великобританией и Турцией.

Президент Турции и премьер Великобритании обменялись мнениями по вопросам внешней политики, в том числе по Сирии, Ливии и Афганистану.

Британский лидер приветствовал снижение напряженности в Восточном Средиземноморье, отметил значимость урегулирования кипрского вопроса под эгидой ООН.