Азербайджанская ТЭС получила в 2020г убыток в размере около 5,3 млн манатов

Убыток ООО «Азербайджанская теплоэлектростанция» за 2020 год составил 5,283 млн манатов, что в 37,3 раза меньше убытка за 2019 год.

Такие данные приведены в опубликованном консолидированном отчете о финансовом состоянии общества за 2020 год, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Доналоговый убыток общества по итогам прошлого года составил 790 тыс. манатов (в 2019г - 195,607 млн манатов). Выплаты по налогу на прибыль обществом составили в 2020 году 4,493 тыс. манатов (рост в 3,3 раза).

Согласно отчетности, в минувшем году объем продаж электроэнергии со стороны ООО «Азербайджанская ТЭС» составил на сумму 255,552 млн манатов (спад на 5%).

Операционная прибыль предприятия составила 121 тыс. манатов против операционного убытка за 2019 год в размере 5,66 млн манатов.

В структуре расходов станции в отчетный период наибольший объем пришелся на затраты на топливо - 167,132 млн манатов (спад на 16,5%).

Активы ООО «Азербайджанская ТЭС» в 2020 году увеличились на 18,4% - до 655,14 млн манатов. При этом долгосрочные активы общества в прошлом году увеличились на 20,1% - до 428,75 млн манатов, краткосрочные – на 12,6% - до 140,342 млн манатов.

Собственный капитал общества в 2020 году увеличился на 31% - до 464,415 млн манатов, уставный капитал равен 5,108 млн манатов (не изменился). При этом суммарная нераспределенная прибыль на начало 2021 года равна 76,296 млн манатов (спад на 6,5%).

Обязательства общества в 2020 году сократились на 4,1% - до 190,725 млн манатов

На Азербайджанской ТЭС имеется 8 блоков по 300 МВт установленной мощности каждый. На станции производится около 45% всей вырабатываемой в Азербайджане электроэнергии. На ней в качестве топлива используется природный газ и мазут.

Н.Аббасова