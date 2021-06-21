Патрушев в Душанбе примет участие во встрече секретарей Совбезов ШОС

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев направляется в Таджикистан для участия во встрече с коллегами из Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"В Душанбе Патрушев примет участие в 16-ой ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", - заявил Аношин журналистам в понедельник.

По его словам, рабочая поездка Патрушева в Таджикистан запланирована на 22-23 июня.