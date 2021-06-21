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СНГ 21.06.2021 17:01

Патрушев в Душанбе примет участие во встрече секретарей Совбезов ШОС

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев направляется в Таджикистан для участия во встрече с коллегами из Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"В Душанбе Патрушев примет участие в 16-ой ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", - заявил Аношин журналистам в понедельник.

По его словам, рабочая поездка Патрушева в Таджикистан запланирована на 22-23 июня.

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Тэги: РОССИЯ, ПАТРУШЕВ, ТАДЖИКИСТАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]