США ввели санкции против 16 физлиц в ответ на действия властей Белоруссии

США ввели санкции в отношении 16 физических и 5 юридических лиц "в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Лукашенко", включая задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги, говорится в сообщении американского Минфина.
Российского бизнесмена Михаила Гуцериева, который оказался в "белорусском" санкционном списке Евросоюза, также опубликованном в понедельник, в американском перечне нет.
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