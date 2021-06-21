США ввели санкции против 16 физлиц в ответ на действия властей Белоруссии

США ввели санкции в отношении 16 физических и 5 юридических лиц "в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Лукашенко", включая задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги, говорится в сообщении американского Минфина.

Российского бизнесмена Михаила Гуцериева, который оказался в "белорусском" санкционном списке Евросоюза, также опубликованном в понедельник, в американском перечне нет.