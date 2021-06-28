Грузия ищет подрядчиков строительства автодороги в направлении Азербайджана за $206 млн

Департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии объявил тендер на строительство 35-километрового участка четырехполосной асфальтобетонной дороги Тбилиси-Сагареджо, являющейся частью международной транзитной автомагистрали, ведущей из грузинской столицы в направлении Азербайджана.
Как говорится в сообщении ведомства, тендер проводится по трем лотам, работы по проектированию дороги были выполнены австралийской и американской компаниями при финансовой поддержке Всемирного банка. Строительство данной трассы, которое оценивается в 650,2 млн лари ($206,5 млн по текущему курсу) будет финансироваться из госбюджета Грузии.
Заявки на участие в торгах по первому лоту, предусматривающему строительство начального 4-километрового участка дороги из Тбилиси в объезд поселка Вазиани, будут приниматься с 25 по 30 июля 2021 года. Стоимость работ, на выполнение которых отводится 18 месяцев со дня подписания контракта, оценивается в 74,9 млн лари.
Два других лота включают строительство 23-километровой дороги Вазиани-Сагареджо, а также 8-километровой дороги в объезд Сагареджо, стоимость которых составляет 383,8 млн лари и 191,5 млн лари соответственно со сроками выполнения работ в первом случае за 30 месяцев, во втором - за 24 месяца. Заявки на участие будут приниматься с 7 по 11 августа 2021 года.
В сообщении отмечается, что строительство новой дороги Тбилиси-Сагареджо значительно повысит безопасность движения и сократит время в пути, пролегающем через регион Кахети, что будет способствовать развитию этого крупнейшего на востоке страны региона и повышению конкурентоспособности транзитных коридоров через Грузию.
В госбюджете Грузии на 2021 год на строительство и ремонт дорог в стране выделено около 1,5 млрд лари - на 15,3% больше, чем в 2020 году. При финансовой поддержке Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, Азиатского банка развития и других кредиторов и доноров продолжаются работы по расширению 51,6 км дороги на Рикотском перевале, через который пролегает скоростная автомагистраль Восток-Запад, в июне этого года началось строительство новой дороги Квешети-Коби протяженностью 23 км, включая 9-километровый тоннель на Крестовом перевале в рамках проекта модернизации международного коридора "Север-Юг" (Военно-Грузинская дорога).
В планах Минрегионразвития и инфраструктуры республики - к 2024 году завершить строительство 200 км новых скоростных автомагистралей, которые свяжут Грузию с соседними странами.
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