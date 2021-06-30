ФРГ и Великобритания намерены вести с РФ диалог, но противостоять ее «дестабилизирующему поведению»

ФРГ и Великобритания будут вести с РФ диалог, но в тоже время и противоборствовать ее дестабилизирующему поведению, говорится в совместном заявлении глав МИД двух стран Хайко Мааса и Доминика Рааба.

"Поскольку Россия и далее представляет вызов для европейской безопасности, мы будем укреплять способность противодействия российскому дестабилизирующему поведению нашу собственную и наших партнеров", - говорится в заявлении.

При этом в документе отмечается, что "отношения в интересах обеих сторон с Россией возможны".

"Мы выступаем за то, чтобы вести с Россией конструктивный диалог по возможным каналам с тем, чтобы четко обозначить наши ожидания и представления о решениях конкретных вопросов в сфере общих интересов", - заявляют Масс и Рааб.