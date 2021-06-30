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Дальнее зарубежье 30.06.2021 16:22

ФРГ и Великобритания намерены вести с РФ диалог, но противостоять ее «дестабилизирующему поведению»

ФРГ и Великобритания будут вести с РФ диалог, но в тоже время и противоборствовать ее дестабилизирующему поведению, говорится в совместном заявлении глав МИД двух стран Хайко Мааса и Доминика Рааба.

"Поскольку Россия и далее представляет вызов для европейской безопасности, мы будем укреплять способность противодействия российскому дестабилизирующему поведению нашу собственную и наших партнеров", - говорится в заявлении.

При этом в документе отмечается, что "отношения в интересах обеих сторон с Россией возможны".

"Мы выступаем за то, чтобы вести с Россией конструктивный диалог по возможным каналам с тем, чтобы четко обозначить наши ожидания и представления о решениях конкретных вопросов в сфере общих интересов", - заявляют Масс и Рааб.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БРИТАНИЯ, РОССИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]