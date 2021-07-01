Манат укрепился к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 1 июля ЦБА установил 2,0142 манат/1EUR (30 июня - 2,0236 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 июля установил 0,0233 манат/1RUB (30 июня - 0,0234 манат/1RUB).

Х.Насирзаде