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Внешняя политика 02.07.2021 16:11

Баку и Бишкек обсудили перспективы расширения сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана Джейхун Байрамов и Руслан Казакбаев в ходе переговоров в широком составе 2 июля в Баку обсудили вопросы двусторонней повестки, в том числе сотрудничество в рамках международных организаций и вопросы региональной безопасности.

«Министры обсудили различные направления двусторонней повестки дня, расширение торгово-экономических отношений, сотрудничество в области транспорта, транзита, в том числе привлечение инвесторов в свободную экономическую зону Алят, а также перспективы сотрудничества в сферах АПК, туризма, культуры, образования», - сообщает МИД Азербайджана.

Стороны также подчеркнули важность поддержки деятельности совместной межправительственной комиссии и проведения бизнес-форумов.

Байрамов проинформировал Казакбаева о ситуации в регионе после завершения азербайджано-армянского конфликта, в частности, о разрушениях на освобожденных территориях в Карабахе, уничтожении азербайджанского исторического и культурного наследия на этих территориях в период оккупации, ущербе для окружающей среды и рисках мин.

Байрамов также сообщил о ходе работ по восстановлению Карабаха.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, МИД, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]