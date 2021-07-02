Баку и Бишкек обсудили перспективы расширения сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана Джейхун Байрамов и Руслан Казакбаев в ходе переговоров в широком составе 2 июля в Баку обсудили вопросы двусторонней повестки, в том числе сотрудничество в рамках международных организаций и вопросы региональной безопасности.

«Министры обсудили различные направления двусторонней повестки дня, расширение торгово-экономических отношений, сотрудничество в области транспорта, транзита, в том числе привлечение инвесторов в свободную экономическую зону Алят, а также перспективы сотрудничества в сферах АПК, туризма, культуры, образования», - сообщает МИД Азербайджана.

Стороны также подчеркнули важность поддержки деятельности совместной межправительственной комиссии и проведения бизнес-форумов.

Байрамов проинформировал Казакбаева о ситуации в регионе после завершения азербайджано-армянского конфликта, в частности, о разрушениях на освобожденных территориях в Карабахе, уничтожении азербайджанского исторического и культурного наследия на этих территориях в период оккупации, ущербе для окружающей среды и рисках мин.

Байрамов также сообщил о ходе работ по восстановлению Карабаха.

Э.Шафиев