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Финансы 07.07.2021 14:01

Акционеры ASB в августе обсудят итоги I полугодия

Акционеры ОАО "Азербайджанский промышленный банк" (ASB) созвали 10 августа общее собрание, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

"На собрании планируется обсудить отчет об итогах деятельности банка в первом полугодии 2021 года, а также другие вопросы, связанные с деятельностью банка", - отметили в банке.

ОАО «Азербайджанский промышленный банк» создан в 1996 году и входит в десятку ведущих банков республики по объему активов. Уставный капитал банка составляет 60 млн манатов.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]