Акционеры ASB в августе обсудят итоги I полугодия

Акционеры ОАО "Азербайджанский промышленный банк" (ASB) созвали 10 августа общее собрание, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

"На собрании планируется обсудить отчет об итогах деятельности банка в первом полугодии 2021 года, а также другие вопросы, связанные с деятельностью банка", - отметили в банке.

ОАО «Азербайджанский промышленный банк» создан в 1996 году и входит в десятку ведущих банков республики по объему активов. Уставный капитал банка составляет 60 млн манатов.

Р.Ахмедов