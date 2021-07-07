Акционеры ASB в августе обсудят итоги I полугодия

Акционеры ОАО "Азербайджанский промышленный банк" (ASB) созвали 10 августа общее собрание, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
"На собрании планируется обсудить отчет об итогах деятельности банка в первом полугодии 2021 года, а также другие вопросы, связанные с деятельностью банка", - отметили в банке.
ОАО «Азербайджанский промышленный банк» создан в 1996 году и входит в десятку ведущих банков республики по объему активов. Уставный капитал банка составляет 60 млн манатов.
Р.Ахмедов
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