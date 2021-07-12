Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0122 RUR   0.0228 GBR   2.3417 TRY   0.1956

Цена на нефть

09.07 $/bbl   WTI 74.56 1.62 Brent 75.55 1.43

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 12.07.2021 09:01

Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской - генпрокурор

Вильнюс отказал Минску в выдаче экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

"Пришли документы, могу официально подтвердить об отказе Литвы в ее (Тихановской - ИФ) выдаче", - сказал Швед в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье вечером.

"Но в этом отказе нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали. Правовых оснований мы в этом не увидели", - добавил генпрокурор Белоруссии.

Он подчеркнул: "Мы принимаем все возможные правовые меры к тому, чтобы преступники выдавались белорусскому правосудию". "У нас очень хорошие результаты в этой работе с российскими коллегами, за что мы им очень благодарны. Если есть правовые основания, такие лица нам выдаются в рамках законодательства", - отметил Швед.

Что касается партнеров из других стран, продолжил он, "то мы направили и направляем соответствующие документы". "Пока реакции не наблюдаем за исключением гражданки Тихановской", - сказал генпрокурор.

Тихановская участвовала в президентских выборах после отказа ЦИК Белоруссии зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.

В начале апреля Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан Беларуси в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, он занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, ТИХАНОВСКАЯ, ВЫДАЧА


Похожие новости


Литва в качестве ответного шага высылает из Вильнюса большинство белорусских дипломатов - МИД Помпео поблагодарил Литву за ее роль в ситуации с Белоруссией Лукашенко: поляки и литовцы будут торговать с Россией через Черное море Тихановская покинула Белоруссию и находится в Литве, заявляют в Вильнюсе Белоруссия ответит на размещение американских танков в Литве без бряцания оружием - Лукашенко Премьер Литвы рассчитывает, что Белоруссии не удастся завершить проект БелАЭС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]