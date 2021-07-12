Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской - генпрокурор

Вильнюс отказал Минску в выдаче экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

"Пришли документы, могу официально подтвердить об отказе Литвы в ее (Тихановской - ИФ) выдаче", - сказал Швед в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье вечером.

"Но в этом отказе нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали. Правовых оснований мы в этом не увидели", - добавил генпрокурор Белоруссии.

Он подчеркнул: "Мы принимаем все возможные правовые меры к тому, чтобы преступники выдавались белорусскому правосудию". "У нас очень хорошие результаты в этой работе с российскими коллегами, за что мы им очень благодарны. Если есть правовые основания, такие лица нам выдаются в рамках законодательства", - отметил Швед.

Что касается партнеров из других стран, продолжил он, "то мы направили и направляем соответствующие документы". "Пока реакции не наблюдаем за исключением гражданки Тихановской", - сказал генпрокурор.

Тихановская участвовала в президентских выборах после отказа ЦИК Белоруссии зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.

В начале апреля Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан Беларуси в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, он занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.