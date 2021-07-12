Манат подешевел к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 12 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 12 июля ЦБА установил 2,0176 манат/1EUR (9 июля - 2,0122 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 12 июля сохранил на уровне 0,0228 манат/1RUB.

Н.Аббасова