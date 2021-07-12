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Внешняя политика 12.07.2021 13:25

Президенты Азербайджана и Таджикистана обсудили ситуацию в Афганистане

Президенты Азербайджана и Таджикистана Ильхам Алиев и Эмомали Рахмон провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения и обстановка в Афганистане.

Разговор состоялся по инициативе таджикистанской стороны, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«В ходе беседы президенты обсудили актуальные аспекты двусторонних таджикско-азербайджанских отношений, особенно торгово-экономические отношения, и подчеркнули положительную динамику развития этих отношений в последние годы», - подчеркивается в информации.

Особое внимание главы государств уделили нынешней военно-политической ситуации в Афганистане. «В этой связи Рахмон проинформировал Алиева о тревожной ситуации в провинциях Афганистана, граничащих с Таджикистаном, и выразил серьезную обеспокоенность обострением ситуации на южных границах СНГ», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Рахмон пригласил Алиева посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное время. Президент Азербайджана принял это приглашение.

Пресс-служба сообщает, что дата визита будет согласована по дипломатическим каналам.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, РАХМОН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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