Президенты Азербайджана и Таджикистана обсудили ситуацию в Афганистане

Президенты Азербайджана и Таджикистана Ильхам Алиев и Эмомали Рахмон провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения и обстановка в Афганистане.

Разговор состоялся по инициативе таджикистанской стороны, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«В ходе беседы президенты обсудили актуальные аспекты двусторонних таджикско-азербайджанских отношений, особенно торгово-экономические отношения, и подчеркнули положительную динамику развития этих отношений в последние годы», - подчеркивается в информации.

Особое внимание главы государств уделили нынешней военно-политической ситуации в Афганистане. «В этой связи Рахмон проинформировал Алиева о тревожной ситуации в провинциях Афганистана, граничащих с Таджикистаном, и выразил серьезную обеспокоенность обострением ситуации на южных границах СНГ», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Рахмон пригласил Алиева посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное время. Президент Азербайджана принял это приглашение.

Пресс-служба сообщает, что дата визита будет согласована по дипломатическим каналам.

Х.Насирзаде