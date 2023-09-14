Алиев и Рахмон обсудили экономику, региональные и международные процессы

Президенты Азербайджана и Таджикистана Ильхам Алиев и Эмомали Рахмон провели в четверг встречу в Душанбе.
Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», Алиев в четверг прибыл с визитом в Таджикистан для участия в Пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в качестве почетного гостя.
«В ходе встречи Алиев и Рахмон обсудили комплекс вопросов двустороннего сотрудничества Азербайджана и Таджикистана», - сообщает пресс-служба президента Таджикистана.
Рахмон выразил уверенность, что участие Алиева в работе мероприятия «станет фактором развития отношений между двумя странами».
«В ходе встречи стороны сфокусировали внимание на вопросах реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Азербайджана в Таджикистан в мае текущего года, укрепления связей в приоритетных областях, в том числе торгово-экономических, культурно-гуманитарных и других взаимовыгодных сферах», - подчеркивается в информации.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы региональной и международной повестки дня.
Р.Ахмедов
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