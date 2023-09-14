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Внешняя политика 14.09.2023 12:55

Алиев пригласил Рахмона посетить с визитом Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить с визитом Азербайджан.

«Я уже официально направил послание Вам с приглашением совершить государственный визит в Азербайджан в любое удобное время, чтобы продолжить наш диалог», - сказал Алиев в четверг на встрече с Рахмоном в Душанбе.

Слова Алиева приводит сайт азербайджанского лидера.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, РАХМОН, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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