Алиев пригласил Рахмона посетить с визитом Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить с визитом Азербайджан. «Я уже официально направил послание Вам с приглашением совершить государственный визит в Азербайджан в любое удобное время, чтобы продолжить наш диалог», - сказал Алиев в четверг на встрече с Рахмоном в Душанбе. Слова Алиева приводит сайт азербайджанского лидера. Р.Ахмедов

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