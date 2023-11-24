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Внешняя политика 24.11.2023 15:16

Рахмон в 2024 году посетит Азербайджан с государственным визитом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон планирует в 2024 году посетить Азербайджан с государственным визитом.

Как сообщает сайт главы азербайджанского государства, об этом Рахмон сообщил в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в пятницу в Баку.

«Вы справедливо отметили, что в последние годы, особенно после Вашего государственного визита в Душанбе, наши министерства и ведомства начали очень активное сотрудничество. Разрабатывается множество программ. Спасибо за ваше приглашение. Готовимся к визиту в следующем году. Сейчас наши соответствующие структуры ведут совместную работу над этим», - сказал Рахмон.

В свою очередь, президент Азербайджана отметил, что отношения между двумя странами успешно развиваются.

«В последнее время мы неоднократно обсуждали с вами развитие двусторонних отношений в различных сферах. Уверен, что ваш нынешний визит (для участия в саммите SPECA в Баку – ИФ) важен с точки зрения укрепления наших отношений. Члены наших делегаций уже находятся в тесном контакте, встречались вчера и сегодня продолжаются контакты. Есть много планов и проектов», - сказал Алиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, РАХМОН, ВИЗИТ, ПЛАНЫ


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