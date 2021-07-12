Итальянские компании заинтересованы в расширении бизнеса в Азербайджане

Президент Итало-Азербайджанской торговой палаты Мануэла Траллиди заявила, что итальянские компании заинтересованы в расширении коммерческой деятельности в Азербайджане.

«В ходе встречи с председателем правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана Орханом Мамедовым стороны обсудили отношения между бизнес-сообществами двух стран, перспективы сотрудничества и организации совместных мероприятий», сообщает итальянское издание La Tribuna.

Издание отмечает, что Италия в 2020 году являлась торговым партнером №1 Азербайджана, объем взаимной торговли достиг $4,5 млрд, за 5 месяцев 2021 года - $2,8 млрд. Азербайджан являлся крупнейшим поставщиком сырой нефти в Италию. На долю Азербайджана приходится более 90% всей торговли Италии со странами Южного Кавказа.

Инвестиции Азербайджана в экономику Италии оцениваются в 1,7 млрд евро, в то время как Италия инвестировала в Азербайджан около 770 млн евро. Компании из Италии имеют подрядные компании по проектам в Азербайджане на 10 млрд евро. В настоящее время в Азербайджане зарегистрировано свыше 100 компаний с итальянским капиталом.

Э.Шафиев