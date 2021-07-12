Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0176 RUR   0.0228 GBR   2.3607 TRY   0.1962

Цена на нефть

09.07 $/bbl   WTI 74.56 1.62 Brent 75.55 1.43

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 12.07.2021 17:21

Президент Алиев утвердил закон об использовании ВИЭ в Азербайджане

Президент Азербайджана утвердил закон «Об использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ)».

Текст закона опубликован на сайте главы государства.

Закон определяет правовые, экономические и организационные основы использования возобновляемых источников энергии в общем производстве электроэнергии, а также регулирует механизмы поддержки для стимулирования производства электроэнергии из ВИЭ.

Для применения закона президент Алиев в понедельник подписал соответствующий указ.

Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение 9 месяцев определить критерии гарантированных тарифов при выборе производителя электроэнергии, а также представить президенту Азербайджана предложения о порядке отбора производителей электроэнергии.

Кроме того, Кабмин должен согласовать с президентом страны вопрос утверждения лимита мощностей вырабатываемой электроэнергии, а также правила применения механизма поддержки активного потребителя.

Кабмин также должен утвердить положение «Информационной системы по возобновляемым источникам энергии» после согласования с президентом страны.

Касательно «Информационной системы по возобновляемым источникам энергии», министерство энергетики для полной интеграции ее с системой электронного правительства в течение 9 месяцев должно провести необходимые работы совместно с Центром «ASAN».

Согласно указу, Кабмин по согласованию с президентом Азербайджана должен утвердить форму сертификата по источнику ВИЭ и правила выдачи данного документа.

Согласно указу, в функции Тарифного совета входит утверждение оптовых цен на электроэнергию, произведенную из ВИЭ, а также тарифы на передачу и распределение данной электроэнергии.

В свою очередь, «Азерэнержи» определено госорганом, которое осуществляет закупку электроэнергии по гарантированному тарифу.

Указ также определяет полномочия министерства энергетики.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВИЭ, ЗАКОН


Похожие новости


Азербайджан получил новые предложения по строительству электростанций в сфере ВИЭ - Алиев Президент Азербайджана создал комиссию для реализации пилотных проектов в сфере ВИЭ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]