Президент Алиев утвердил закон об использовании ВИЭ в Азербайджане

Президент Азербайджана утвердил закон «Об использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ)».
Текст закона опубликован на сайте главы государства.
Закон определяет правовые, экономические и организационные основы использования возобновляемых источников энергии в общем производстве электроэнергии, а также регулирует механизмы поддержки для стимулирования производства электроэнергии из ВИЭ.
Для применения закона президент Алиев в понедельник подписал соответствующий указ.
Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение 9 месяцев определить критерии гарантированных тарифов при выборе производителя электроэнергии, а также представить президенту Азербайджана предложения о порядке отбора производителей электроэнергии.
Кроме того, Кабмин должен согласовать с президентом страны вопрос утверждения лимита мощностей вырабатываемой электроэнергии, а также правила применения механизма поддержки активного потребителя.
Кабмин также должен утвердить положение «Информационной системы по возобновляемым источникам энергии» после согласования с президентом страны.
Касательно «Информационной системы по возобновляемым источникам энергии», министерство энергетики для полной интеграции ее с системой электронного правительства в течение 9 месяцев должно провести необходимые работы совместно с Центром «ASAN».
Согласно указу, Кабмин по согласованию с президентом Азербайджана должен утвердить форму сертификата по источнику ВИЭ и правила выдачи данного документа.
Согласно указу, в функции Тарифного совета входит утверждение оптовых цен на электроэнергию, произведенную из ВИЭ, а также тарифы на передачу и распределение данной электроэнергии.
В свою очередь, «Азерэнержи» определено госорганом, которое осуществляет закупку электроэнергии по гарантированному тарифу.
Указ также определяет полномочия министерства энергетики.
Х.Насирзаде
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