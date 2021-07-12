Президент Алиев утвердил закон об использовании ВИЭ в Азербайджане

Президент Азербайджана утвердил закон «Об использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ)».

Текст закона опубликован на сайте главы государства.

Закон определяет правовые, экономические и организационные основы использования возобновляемых источников энергии в общем производстве электроэнергии, а также регулирует механизмы поддержки для стимулирования производства электроэнергии из ВИЭ.

Для применения закона президент Алиев в понедельник подписал соответствующий указ.

Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение 9 месяцев определить критерии гарантированных тарифов при выборе производителя электроэнергии, а также представить президенту Азербайджана предложения о порядке отбора производителей электроэнергии.

Кроме того, Кабмин должен согласовать с президентом страны вопрос утверждения лимита мощностей вырабатываемой электроэнергии, а также правила применения механизма поддержки активного потребителя.

Кабмин также должен утвердить положение «Информационной системы по возобновляемым источникам энергии» после согласования с президентом страны.

Касательно «Информационной системы по возобновляемым источникам энергии», министерство энергетики для полной интеграции ее с системой электронного правительства в течение 9 месяцев должно провести необходимые работы совместно с Центром «ASAN».

Согласно указу, Кабмин по согласованию с президентом Азербайджана должен утвердить форму сертификата по источнику ВИЭ и правила выдачи данного документа.

Согласно указу, в функции Тарифного совета входит утверждение оптовых цен на электроэнергию, произведенную из ВИЭ, а также тарифы на передачу и распределение данной электроэнергии.

В свою очередь, «Азерэнержи» определено госорганом, которое осуществляет закупку электроэнергии по гарантированному тарифу.

Указ также определяет полномочия министерства энергетики.

Х.Насирзаде