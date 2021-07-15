В Азербайджане возобновляются ночные междугородние автобусные рейсы

В Азербайджане с 15 июля возобновляются ночные междугородние (межрайонные) автобусные рейсы, приостановленные в марте 2020 года в связи с ужесточением особого карантинного режима, сообщает Государственная служба автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.
Согласно информации службы, ночные автобусные рейсы будут осуществляться в направлении Гырмызы Кёрпю (граница с Грузией – ИФ) и города Шеки.
«В направлении Гырмызы Кёрпю будут действовать 4 маршрутные линии, а в направлении Шеки – две. Билеты можно приобрести в Бакинском международном автовокзале и в региональных кассах», - отмечает ведомство.
Э.Шафиев
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