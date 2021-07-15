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Транспорт и связь 15.07.2021 13:00

В Азербайджане возобновляются ночные междугородние автобусные рейсы

В Азербайджане с 15 июля возобновляются ночные междугородние (межрайонные) автобусные рейсы, приостановленные в марте 2020 года в связи с ужесточением особого карантинного режима, сообщает Государственная служба автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Согласно информации службы, ночные автобусные рейсы будут осуществляться в направлении Гырмызы Кёрпю (граница с Грузией – ИФ) и города Шеки.

«В направлении Гырмызы Кёрпю будут действовать 4 маршрутные линии, а в направлении Шеки – две. Билеты можно приобрести в Бакинском международном автовокзале и в региональных кассах», - отмечает ведомство.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВТОБУСЫ, РЕЙСЫ, НОЧНЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]